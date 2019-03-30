ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك أمام كل أنواع التجارة

عبر اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه حيال السلطات في المكسيك وحذر من أنه من المرجح أن يغلق الحدود الأسبوع المقبل، بما في ذلك جميع أشكال التجارة، إذا لم توقف الجارة الجنوبية المهاجرين من التوجه إلى الحدود.

وقال ترامب للصحفيين في منتجع مار لاجو في فلوريدا "هناك احتمال كبير للغاية بأن أغلق الحدود الاسبوع المقبل"، مضيفا: "أنا منزعج للغاية من المكسيك."

وذكر ترامب إن هناك قافلتين من المهاجرين تتشكلان في منطقة أمريكا الوسطى، وأنهم يسعون للعبور عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، مطالبا المكسيك بوقف رحلتهم.

وأضاف ترامب: "إذا لم يوقفوهم، فسنغلق الحدود، سنغلقها لفترة طويلة".

وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية، ويستخدم سلطات خاصة في هذا الإعلان للحصول على أموال من أجل مد جدار بين البلدين بشكل كبير.