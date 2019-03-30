رواندا ومالاوي توقعان اتفاقا للتعاون الأمني

وقعت رواندا ومالاوي، اتفاقا للتعاون الأمني بين شرطة البلدين لدعم قدرات قوات الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرواندية جون بوسكو كابيرا "إن هذا الاتفاق ينص على الشراكة بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل المعلومات".

وأضاف "إن شرطة البلدين تعملان معاً منذ فترة، ولكن هذا الاتفاق يضفى الصفة الرسمية على التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات والتدريب بوجه خاص وتبادل الخبرات الأمنية".

ومضى قائلا "إن التعاون الثنائي يتيح حرية تدفق المعلومات بين مؤسسات شرطة البلدين لاقتفاء آثار المجرمين، وأن قائدي شرطة الجانبين أكدا إلتزامهما بالعمل من أجل إنجاح هذه الشراكة".

ونوه إلى أن الشرطة الرواندية كانت قد وقعت على أكثر من 30 مذكرة تفاهم بموجب ترتيبات ثنائية وحوالي عشر مذكرات أخرى بموجب ترتيبات متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن الشرطة تشارك بنشاط منذ تشكيلها خلال عام 2000 في تجمعات شرطة إقليمية ودولية مثل الانتربول والاتحاد الدولي لقادة الشرطة والقوة الجاهزة في شرق أفريقيا والمركز الإقليمي بشأن الأسلحة الصغيرة وأنها تشارك في بعثات لحفظ السلام.