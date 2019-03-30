إصابة 5 أشخاص خلال اشتباكات بين شرطة كتالونيا والانفصاليين

أُُصيب خمسة أشخاص ، فيما أُلقي القبض على سبعة آخرين خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة الإقليمية بكتالونيا والمؤيدين لإنفصال الإقليم عن إسبانيا الذين يحتجون على مسيرة سياسية لحزب يتخذ مواقف متشددة ضد الحركة الانفصالية.

وأوضحت الشرطة الإقليمية - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن من بين المصابين أحد أفرادها ، مشيرة إلى أنه أُلقي القبض على ثلاثة محتجين انفصاليين لاعتدائهم على شخص كان في طريقه إلى الميدان العام بوسط العاصمة الكتالونية "برشلونة" للمشاركة في المسيرة الذي نظمها حزب " فوكس" اليميني المتطرف.

كما رصدت الشبكة الأمريكية إلقاء المحتجون الانفصاليون الحجارة وحرق قطع خشب وسط احدى الشوارع خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب.

ونوهت الشبكة إلى أن حزب "فوكس" يحاول الفوز بمقاعده الأولى في البرلمان الإسباني خلال الانتخابات الوطنية المقرر اجراؤها في الـ 28 من شهر أبريل المقبل.