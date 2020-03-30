برج آزادي الإيراني يكتسي بالأبيض تكريما للأطقم الطبية

اكتسى برج الحرية «آزادي» الذي يعد الرمز الوطني في إيران، بالأنواء البيضاء؛ تكريمًا للأطقم الطبية العاملة في مكافحة فيروس كورونا.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، صباح الاثنين، تم رسم لوحات ضوئية على البرج عليها شعار «لنبق في المنزل»؛ لحث المواطنين على البقاء في منازلهم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، صباح الاثنين، تسجيل 3186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و117 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41495 إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 2757 حالة.