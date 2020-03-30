استقرار الأسهم الأمريكية في مستهل جلسات الأسبوع

شهد أداء الأسهم الأمريكية ثباتا نسبيا خلال التعاملات الالكترونية الصباحية التي جرت اليوم الاثنين لتتجه صوب تقديم أداء مستقر في مستهل جلسات الأسبوع، متفادية أن تصيبها عدوى الخسائر التي لحقت بنظيراتها من أسواق الأسهم العالمية والسلع على حد سواء.

فقد ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.2% مسجلا 2530 نقطة كما صعد مؤشر (ناسداك) بنسبة 0.5% ليصل إلى 7608 نقطة فيما سجل مؤشر داو جونز تراجعا طفيفا بنسبة 0.06% ليصل إلى 21455 نقطة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد تدابير الوقاية من انتشار كورونا حتى 30 أبريل المقبل يعكس تغييرا جذريا في نهج ترامب الذي شدد في تصريحات سابقة بضرورة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي منتصف الشهر ذاته..مشيرين إلى أن هذا التغيير أظهر جدية من قبل ترامب واستعدادا للاصغاء لما ينصح به العلماء والأطباء المختصون.

كما أسهمت موافقة حزب الشيوخ الأمريكي على تمرير حزمة التحفيز الأمريكية البالغة تريليونا دولار في تهدئة الأسواق الأسبوع الماضي واستعادة بورصة وول ستريت جزءا كبيرا من الخسائر التي منيت بها مع بداية تفشي كورونا بالولايات المتحدة مع تسجيل مؤشر داو جونز أفضل أداء له منذ عام 1933.