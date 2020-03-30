جامع: إيقاف تصدير جميع المنتجات للخارج للوفاء بالاحتياجات الاستراتيجية للسلع

قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تبذل أقصى مجهوداتها لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، وتعزيز الاحتياط الاستراتيجي منها.

وأضافت في مداخلة هاتفية «نشرة السادسة» المذاعة عبر القناة المصرية الأولى، مساء السبت، أن الوزارة أصدرت قرار بمنع تصدير البقوليات والمنتجات الأخرى للخارج، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، والتأكد من عدم احتمالية حدوث نقص.

وتابعت أن الوزارة تراجع جميع القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وتعمل على وضع استراتيجية على هذا الأساس، مؤكدة أن جميع أجهزة الدولة قادرة على تجاوز الأزمة.

وأشارت إلى أن الوزارة وجهت جميع المصانع والشركات على تحويل المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، إلى ناتح محلي، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي، والخروج بناتج محلي ذو جودة جيدة.

وقررت وزيرة التجارة والصناعة، إيقاف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لوماجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.