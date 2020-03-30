أمريكا تسمح باستخدام عقارين مضادين للملاريا لعلاج مصابي كورونا

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام عقارين مضادين للملاريا لعلاج مصابين بفيروس كورونا في المستشفيات فقط.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية في بيان أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل "أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد سبق وقال إن هناك فرصة حقيقية لأن يكون لعقارات مكافحة الملاريا أثراً كبيرا في علاج الفيروس.