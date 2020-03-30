تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا لأبناء الجالية العراقية في الخارج

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لأبناء الجالية العراقية في كندا والإمارات؛ ليرتفع مجموع المصابين بالفيروس خارج البلاد إلى 58 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الاثنين - إن العدد الكلي للعراقيين المصابين في عموم العالم 58 حالة موزعة، إضافة إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج.

وأشار الصحاف إلى أن السفارات العراقية تبذل أقصى جهد في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.

يذكر أن العراق وصل بها مجموع الإصابات المعلنة بفيروس "كورونا" حتى الآن في جميع محافظاته إلى 554 حالة وتم شفاء 143 شخصا، فضلا عن 42 حالة وفاة.