يجري رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، زيارة إلى ولاية البليدة التي فرض عليها حجر منزلي كامل، والذي يشمل حظرًا للتجوال طول اليوم، حيث يزور مستشفى «فرانس فانون» التي تم بها حجز أكبر عدد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، ذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ومن المقرر أن يطلع عبد العزيز جراد خلال زيارته، على مستوى المستشفى الجامعي وظروف العناية بالمرضى وتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الولاية ذاتها، التي يوجد بها نحو نصف عدد الحالات المؤكدة التي تم اكتشافها بالجزائر.

ويستعرض جراد مع المسؤولين المحليين، خاصة الجوانب المتعلقة بتنفيذ الإجراءات التي حددتها الحكومة للاستجابة لاحتياجات الولاية الخاضعة لحجر كلي منذ 6 أيام.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الجزائر إلى 511 حالة إصابة من بينها 220 حالة بالبليدة، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة في 12 ولاية، و65% من الوفيات مسجلة في 4 ولايات، هي: الجزائر العاصمة، والبليدة، وتيزي وزو، وقسنطينة.