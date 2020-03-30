رئيس وزراء كندا: لا نحتاج لمساعدة الجيش في احتواء تفشي كورونا

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، مساء أمس الأحد، عدم تخطيطه لاستخدام الجيش في المساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا في الوقت الراهن.

وحول إمكانية نشر القوات لمساعدة إقليم كيبيك أو أي غيره، قال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، «في الوقت الراهن لم يقدم أحد طلبًا محددًا في هذا الشأن، ولا توجد خطط حاليًا لإجراء القوات المسلحة عمليات في كندا».

جدير بالذكر أن إقليم كيبيك يحوي حوالي نصف إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كندا، حيث أعلنت الأقاليم العشرة في كندا حالة الطوارئ، في وقت سابق، كما أمرت السكان بالبقاء في منازلهم.

وطبقا لإحصاءات أعلنتها الأقاليم، وجمعتها هيئة الإذاعة الكندية، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس يوم السبت الماضي من 5 آلاف و655 حالة، إلى 6 آلاف و280 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات من 61 إلى 63 حالة.

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