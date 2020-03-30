فتاة إسكندرانية ترسم بالقهوة والنعناع وتنحت على الخضروات

لم تفقد طموحها، سعت وراء تحقيقه رغم فشلها في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، فأظهرت سارة سمير موهبتها في الرسم حتى نالت عنه الجوائز.

وكانت المرحلة الإعدادية نقطة تحول سارة في حياتها حيث رسمت أول بورتريه وشاركته في مسابقات مدرسية كثيرة، تقول صاحبة الـ26 عاما لـ"الشروق".

وأضافت سارة، أنها مع دخولها مرحلة الثانوية استخدمت الفحم وألوان المياه في الرسم، وحينها بدأت تخطط في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ولكن المجموع في الثانوية العامة وقف حائلا أمامها لتلتحق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

لكنها واصلت في ممارسة الرسم واشتركت فى عدد من المسابقات وحصلت على عدد من التكريمات والجوائز في مراحل الدراسة المختلفة، آخرها العام الماضي حيث كرمها "جون وينستد" نائب السفير الأمريكي، في معرض فني بكاتدرائية مارمرقس المنشية، على لوحة رسمتها بالفحم عن رجل يرتدي شال بألوان أبيض وأسود ولكن الجائزة عن عينة واحدة لون مختلف.

واستكملت سارة، أن نظرة الفنان تختلف عن الإنسان العادي، وأنها طورت نوعا جديدا من فنون الرسم بأسلوب إبداعي جديد، وهو الرسم من خلال فاكهة الكنتالوب، حيث ترجمت تجاعيد قشرة الكنتالوب لصنع لوحات فنية مميزة تحت اسم "عواجيز الكنتالوب"، وترجمة تجاعيد وروح الوجه العجوز على قشرة الكنتالوب، وهو فن جديد، ولكن أنا قررت تنفيذه بطريقة مختلفة وأكثر عمقاً".

ولم تكتفى بدأت فى التطوير واستغلال الخضروات للرسم والنحت عليه، ورسمت محمد صلاح، ومحمد منير بالنعناع، وأم كلثوم، وأحمد حلمى، على ثمرة الباذنجان واستخدامه القهوة والشاي الشيكولاته والكاتشب في الرسم.