إيران تسجل 41500 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الاثنين 41 الفا و495 شخص، والمتوفين 2757 والمتعافين 13 الفا و911 شخصا.

وأضاف جهانبور، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء (ايرنا) الإيرانية، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3186 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 41 الفا و و495 حالة حتى الآن بينهم 3511 مريضا في وضع حرج.

وأضاف ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 الفا و911 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 117 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 2757 شخصا.