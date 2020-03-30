سوهاج: إعدام 5 أطنان لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، ضبط وإعدام 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 26 محضر تموين متنوع، وإعدام 143 كرتونة مواد غذائية فاسدة، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مراكز سوهاج، وجرجا، والبلينا، وحي غرب، والمراغة ".

وتأتي الحملة لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أن حملة تموينية مكبرة نُفذت للمرور على المقاهي والمطاعم وجميع أسواق بيع المواد الغذائية استهدفت قرى "أولاد عزاز ونجوعها، وقرية دمنو، والمزالوة، والمحامدة البحرية، واولاد نصير ونجوعها، والقنابرة"، وأسفرت عن ضبط أصناف منتهية الصلاحية بعدد 143 كرتونة مواد غذائية نقلت إلى مصنع السماد بالجبل الغربي وتم إعدامها.

وكشف علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، عن إعدام 5 أطنان لحوم فاسدة تم ضبطها خلال حملة ليلية مكبرة، حيث تم ضبط سيارة نقل قادمة من أبو سمبل متجهة إلى القاهرة بها كميات من "أرجل ورؤوس وكوارع وأحشاء" وبالكشف على هذه اللحوم تبين أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها رائحة كريهة غير مستحبة ومتعفنة، والأمعاء بها لون أخضر وفطريات نتيجة سوء التخزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدامها.

وفي مركز ومدينة البلينا، أشار أحمد البدري رئيس المركز إلى تحرير 8 محاضر تموينية عدم إعلان عن الأسعار خلال حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية، وتم ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء داخلية متعفنة وعليها أختام مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج أنه تم غلق وتشميع معملي تحاليل طبية بمدينة العرائس بنطاق الحي مخالفة للشروط الصحية والطبية.

ولفت حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى شن حملة مكبرة على المخابز المدعمة ببندر المراغة، أسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا للمخابز البلدي منها 3 محاضر غير مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن، ومحضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و محضر توقف عن الإنتاج، و4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل، و تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار لأنشطة مختلفة، ومحضيري استيلاء على كميات من الدقيق المرخص للمستودعات.