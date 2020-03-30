برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحذر من أزمة اجتماعية واقتصادية «مدمرة» جراء كورونا

حذر برنامج الأمم المتحدة "الإنمائي " - فى تقرير نشر اليوم الاثنين، في جنيف من أن أزمة تلوح في الأفق فى البلدان النامية تهدد بتدمير الاقتصاد ، وزيادة عدم المساواة جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن أزمة كورونا تهدد تلك الدول، ليس فقط كأزمة صحية على المدى القصير، ولكن كأزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة، متوقعا أن تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دولار في البلدان النامية جراء كورونا.

ولفت إلى إمكانية فقدان مايقرب من نصف جميع الوظائف في أفريقيا ، وأن يصل عدد من لايحصلون على الحماية الاجتماعية فى العالم إلى قرابة 55%، إضافة إلى انعكاسات الأزمة التى يمكن أن تصل إلى التعليم وحقوق الإنسان، كما يمكن أن تصل إلى الأمن الغذائي الأساسي.

ونبه إلى تفاقم أوضاع المستشفيات في البلدان ذات الأنظمة الصحية "الهشة" بسبب أزمة كورونا وارتفاع عدد الحالات خاصة، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا يفتقر 75% من سكانها إلى إمكانية الحصول على الصابون والمياه.

وقال التقرير، إن تلك الأزمة قد تترك ندوبا عميقة ما لم يسارع المجتمع الدولى بتقديم الدعم، محذرا من أن هناك مخاطر قد تمس مكاسب هائلة تحققت على مدى العقدين الماضيين، إضافة إلى خسارة لجيل كامل على الأقل فيما يتعلق بالحقوق والفرص.

وتوقع البرنامج الأممي - في سياق تقريره - دعما بما لايقل عن 500 مليار دولار لدعم مائة دولة خلال المرحلة القادمة، منوها بتخصيص عشرين مليون دولار لتمكين فرق البرنامج من تقديم مساعدات فورية للبلدان النامية من أجل الاستجابة الوطنية.