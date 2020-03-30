هالة زايد: الأسبوع الجاري والمقبل هما «ذروة» مواجهة فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وتجارب الدول في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تعتبر مصر في ذروة مواجهة الفيروس المستجد، خلال الأسبوعين السابع والثامن، مشيرة إلى كون الدولة في الأسبوع السابع

وأضافت خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر شاشة «الحدث»، الأحد، أن الوزارة تبذل الجهود الممكنة لحصر وتقصي وعزل المشتبه فيهم والمرضى؛ والتأكد من عدم انتشار الفيروس مجتمعيا.

وحول ارتفاع معدلات الوفيات في الاسابيع الأخيرة قالت: «وصول الحالات متأخر رفع من معدل الوفاة، وحالات اليوم جاءت أيضاً متاخرة وإحدى السيدات التي قضت اليوم ظهرت نتائج تحليلها وحاولنا الاتصال بها فلم تجب فأرسلنا الأمن ولكنها توفت».

وناشدت الجماهير بعدم التأخر في الإبلاغ فور ظهور أية أعراض بالذات كبار السن والحوامل، محذرة من التأخر جرّاء أي ارتفاع في درجة الحرارة مصحوب بأعراض تنفسية.

وتوقعت ارتفاع نسب الشفاء خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود 88% من الحالات المصابة الان تعاني من أعراض بسيطة أو متوسطة؛ وبالتالي قابلة للشفاء، مشيرة إلى وجود 8% من الحالات في العناية المركزة و4%على أجهزة التنفس الصناعي.