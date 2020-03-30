بلغاريا تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أعلن وزير الصحة البلغاري كيريل انانيوف اليوم الاثنين إلزام المواطنين بارتداء الكمامات عند تواجدهم في الأماكن العامة.

وأوضح الوزير أن هذه القاعدة تسري بالنسبة للقاعات المغلقة والأماكن المفتوحة، ولم يحدد الوزير نوعية الكمامة الواجب ارتداؤها.

وتعاني صيدليات بلغاريا من نقص الكمامات، وفي حال تواجدها لا يتم بيع سوى خمس قطع بحد أقصى للعميل الواحد.

وقررت الحكومة البلغارية اليوم تقديم دعم مالي للشركات المتضررة من الإغلاق العام بسبب أزمة كورونا، حيث ستتكفل الدولة بدفع 60% من رواتب العاملين حتى لا تلجئ الشركات إلى فصلهم.

وحسب البيانات الرسمية، فقد وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في بلغاريا إلى 359 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى ثماني حالات، غير ان هناك توقعات بأن العدد الحقيقي للإصابات أكبر كثيرا من الأرقام الرسمية.