قائد أستون فيلا يخترق قواعد الحجر الصحي

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن جاك جريليش قائد أستون فيلا الإنجليزي اخترق الحجر الصحي المفروض من قبل السلطات الحكومية كإجراء وقائي من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن حادث سير كشف خداع جريليش الذي قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بشكبة التواصل الاجتماعي «تويتر» يطالب الجماهير بالالتزام في المنازل قبل أن يقوم اللاعب باختراق العزل.

وأضافت الصحيفة أن لاعب الفيلانز اصطدمت سيارته بـ3 سيارات مصطفة خلال عودته من حفل بمنزل أحد أصدقائه الساعة الرابعة فجرًا.

وفقا للصحيفة فأن اللاعب ظهرفي بعض الصور وهو يتحدث مع بعض سكان المنطقة مرتديًا حذاء أسود في قدمه اليمنى وآخر أبيض في اليسرى، قبل أن يترك بياناته مع أحد السكان ويعد بدفع تكالف إصلاح السيارات ويغادر قبل وصول الشرطة.