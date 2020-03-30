أقدم شاب مقيم بمركز السنطة في محافظة الغربية على الانتحار شنقًا داخل منزله هربًا من الضغوط النفسية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار شاب شنقًا داخل منزله بعزبة الخطيب دائرة المركز.

وتبين من فحص رجال المباحث أن الشاب يدعى "محمد.أل" يبلغ من العمر 24 عامًا، وأقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.