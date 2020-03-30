إيران: فرض عقوبات على البلاد يعطل الحملة الإنسانية العالمية ضد كورونا

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، من أن استمرار فرض العقوبات على بلاده يعطل الحملة الإنسانية العالمية ضد كورونا، ووصف الأمر بأنه غير أخلاقي وغير إنساني.

وكتب ظريف على حسابه على موقع إنستجرام: "إذا لم يستطع تفشي كورونا في العالم في وقف سياسة اللهاث وراء المغانم السياسية والأحادية المنفلتة، فإن العالم والقيم الأخلاقية ستفشل مرة أخرى".

وكتب: "العالم أجمع يحاول بشكل لم يسبق له مثيل مواجهة تحد عالمي شامل، ومن أجل أن تنجح الجهود العالمية ويعود العالم إلى الحياة، يجب أن نؤمن بأن كل الأرض في حالة كفاح، وإذا انهزمنا في أي جزء منها، فإن الهزيمة ستعم كل الكرة الأرضية".

وأشار إلى أن "العالم مدين لجميع الجهود سواء في ووهان أو في طهران أو في ميلانو أو مدريد أو نيويورك، وبالتالي فإن المواجهة مع كورونا هي حملة إنسانية، وأن تعطيل هذه الحملة سيكون غير أخلاقي وغير إنساني".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن ظريف قوله: "إن النظام الصحي والمواطنين والحكومة الإيرانية، يخوضون المواجهة مع كورونا كما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة، لكن ما يضاعف معاناة الإيرانيين، وما يقيد الخيارات في إدارة الأزمات، هو مزيج من العقوبات وكورونا".

وقال: "إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع بسهولة شراء المعدات واللوازم الطبية في مواجهة هذا المرض، العقوبات إلى جانب كورونا يجعلان من الصعوبة اتخاذ قرارات في إدارة الأزمات".