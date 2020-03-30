نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السباق، بعدم أخذ الارشادات الطبية والوقائية، فيما يتعلق بفيروس كورونا، من مصادر غير منظمة الصحة العالمية أو طبيب موثوق.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إنه من الارشادات الخاطئة التي يتداولها الناس، بشأن الوقاية من فيروس كورونا غرغرة الفم بالماء والملح، مضيفًا: «هذا تخريف وكلام ليس له أساس من صحة».

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية نفت صحة استخدام الماء والملح للوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أنها نصيحة غير مبنية على دراسة أو خلفية علمية صحيحة، مؤكدًا أنها لا تؤثر على الفيروس.

ولفت إلى أن الفيروس وقتما هاجم الجهاز المناعي، ينتقل إلى الرئة فورًا، موضحًا أن أخذ الطرق الوقاية من المرض، تاتي وفقًا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فقط، والباقي هي مجرد خرافات، وشائعات لا يجب الأخذ بها.

وشدد على أهمية شرب الكثير من السوائل، خاصة المشروبات الساخنة، والحرص على عدم بقاء الحلق جافًا مدة طويلة، واتباع إرشادات النظافة والتعقيم.