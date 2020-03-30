الفلبين: من المبكر تقييم فعالية إجراءات الإغلاق على احتواء كورونا

قال وزير الصحة الفلبيني، فرانسسكو دوكي، اليوم الاثنين، إنه من المبكر تقرير ما إذا كان ستكون هناك حاجة لتمديد الإغلاق المستمر لمدة شهر، الذي يشمل أكثر من نصف تعداد سكان البلاد، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال دوكي، في الوقت الذي يدخل فيه الإغلاق بالجزيرة الرئيسية لوزون الأسبوع الثالث، لا تعكس أعداد حالات الإصابة بالفيروس الحالية الوضع الحقيقي لتفشي الفيروس في البلاد.

وأضاف لإذاعة "دي زد بي بي": "قرار رفع أو تمديد الإغلاق سيعتمد على الوضع الحقيقي لفيروس كورونا في الفلبين، وسيتم اختبار أساس ذلك".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد تسجيل 343 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما تعد أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات 1418 حالة.

كما جرى تسجيل 3 حالات وفيات جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 71 حالة، في حين تعافي 42 مريضا حتى الآن.

وكان قد تم رفض إجراءات الإغلاق في لوزون، التي تقع بها العاصمة مانيلا، في 16 مارس الجاري، ومن المقرر أن يتم رفعه في 14 أبريل المقبل.

وقال دوكي: "من المبكر تقييم الوضع"، مضيفا: "تذكروا الأمر في ووهان بالصين، لقد بدأو إجراءات الإغلاق في 23 يناير الماضي، وفي الواقع، مازالوا يفرضون قيودا حتى الآن. لم يقوموا بإلغاء إجراءات الإغلاق تماما بعد مرور شهرين".