«رجال الأعمال» بالإسكندرية تدعم مستشفى الحميات بـ10 أجهزة تنفس صناعي

أعلنت جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الاثنين، عن دعمها المحافظة بكافة السبل للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال مروان السماك رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية الذراع المجتمعي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن المؤسسة قررت توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لمستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الاتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤكدًا أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل.

وأضاف: "مستمرون في دعم الدولة كل في مكانه بهدف القدرة على مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية".

وأوضح أن مؤسسة "أعمال"، رصدت مبلغ 300 ألف جنيه لشراء مستلزمات الحماية للأفراد القائمين بالتعقيم والتطهير بعد الاتفاق مع محافظ الإسكندرية، لتطهير وتعقيم الميادين والشوارع خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن تحرك مؤسسات الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا يؤكد وعي الإدارة السياسية وخوفها علي الموارد البشرية والمواطنين.