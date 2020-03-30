رؤساء البلديات ببولندا ينتقدون قرار الاستمرار في تنظيم الانتخابات الرئاسية

انتقد رؤساء بلديات عدة مدن بولندية، اليوم الاثنين، خطة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 10 مايو المقبل، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ويقاوم حزب القانون والعدالة الوطني الحاكم في بولندا، الذي يتصدر مرشحه الرئيس الحالي أندريه دودا جميع استطلاعات الرأي، أي حديث عن التأجيل.

وقال عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي بعد محادثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء الحكومات المحلية ورئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي: "أوضحت في محادثة مع رئيس الوزراء أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في الموعد المقرر حفاظاً على سلامة السكان".

وأعرب رؤساء بلديات فروتسواف وسوبوت وجدينيا، عن آراء مماثلة وكذلك رؤساء مدن أخرى، حيث يساورهم القلق من احتمال إصابة الناخبين والعاملين في الانتخابات بالعدوى.

وأدت التدابير الوقائية ضد انتشار كورونا، إلى توقف الحياة العامة في بولندا، وتم فرض حظر هناك على تجمعات السكان ولكن الحكومة تتمسك حتى الآن بإجراء الانتخابات في موعدها.

وفي مطلع الأسبوع، استخدمت الحكومة أغلبيتها المطلقة في البرلمان لتمرير تعديل لقانون الانتخابات.

ووفقاً لمشروع القانون، لا بد من السماح للناخبين في الحجر الصحي والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالتصويت للرئيس الجديد عن طريق التصويت البريدي.

وعلى عكس العديد من البلدان الأوروبية، لا يعد التصويت البريدي عادة خيارًا في بولندا.

وطالبت مالجورزاتا كيداوا-بلونسكا، مرشحة المعارضة للرئاسة البولندية، الأسبوع الماضي، بتأجيل الانتخابات بسبب أزمة فيروس كورونا.