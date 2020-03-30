 وكالة الأنباء الفرنسية: إصابات كورونا حول العالم تتخطى الـ700 ألف إصابة - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء الفرنسية: إصابات كورونا حول العالم تتخطى الـ700 ألف إصابة

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 10:55 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 10:55 ص

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الاثنين، إن هناك أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسميًا بفيروس كورونا المستجد في العالم، وفقًا لتعداد أجرته الوكالة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي سجلت إصابات، وتليها إيطاليا، ثم الصين.

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