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ترامب: الولايات المتحدة لديها أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا

حازم حسن
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 12:32 ص

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا لأنها تقوم بإجراء اختبارات أكثر.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الأحد، إنه تم مناقشة أحدث اختبار معتمد من قِبل إدارة الأغذية والأدوية «FDA»، والذي يمكن أن يوفر نتائج لـ«كوفيد - 19» في أقل من 15 دقيقة.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن طرق العلاج الجديدة المستخدمة في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك نيويورك حيث يوجد الآلاف من الحالات المؤكدة، قائلاً: «نطلق العنان لكل أداة في ترسانة بلادنا الهائلة».

وأضاف أن الشركات المصنعة تكثف جهودها لإنشاء المزيد من الأقنعة، مشيرًا إلى أن الطلب أكبر بكثير من العرض الحالي، متسائلاً عن عدد الكمامات التي تختفي بسرعة كبيرة بعد تلقي أحدث الأرقام.


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