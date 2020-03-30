

أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس الأحد، خطة لتجاوز تداعيات وباء كورونا، وذلك بوقف جميع الأنشطة الاقتصادية الصناعية الكبرى والمتوسطة بشكل مؤقت، في مقابل حشد الجهود والتركيز على منع نظامها الصحي من الانهيار، بسبب تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وإسبانيا، التي تعد ثاني أكثر البلدان الأوروبية تضررا من الوباء، بعد إيطاليا، سجلت حتى الآن 80110 مصابين، توفي منهم 6803 أشخاص. بعدما كانت الإصابات المسجلة في حدود الألف، قبل 10 أيام فقط.

ونقل تقرير لصحيفة "إلباييس" الإسبانية، مجريات اجتماع وزاري، تقرر خلاله تجميد جميع الأنشطة الاقتصادية، ما عدا الأساسية للغذاء في البلاد ودعوة جميع الموظفين والعمال إلى المكوث في البيت واحترام إجراءات الحجر الصحي. ويشمل القرار أيضا الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي، كإقليمي كناريا، وكتالونيا.

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المالية، في مؤتمر صحفي، إن حكومة بلادها "ستدخل في سبات اقتصادي مؤقت لتفادي "انهيار نظامها الصحي"، نتيجة تزايد أعداد المصابين بوباء "كورونا"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكي.

وأوضحت ماريا أن الحكومة تأمر بإيقاف نظام الإنتاج الإسباني بالكامل تقريبًا، مستثنية القطاعات الأساسية فقط، التي لا يستحيل لأصحابها العمل عن بعد، مشيرة إلى أن الدولة الإسبانية تتحمل أعباء 80% من هامش مخاطر وخسائر الشركات.

وتراهن الحكومة الإسبانية، على وقف وتيرة الإنتاج الاقتصادي في البلاد ووقف الحركة العمالية إلى أقصى حد ممكن، مقابل الحرص على تقوية نظامها الصحي، الذي تقول إنه "على وشك الانهيار" بسبب التزايد المهول في أعداد المصابين بوباء كورونا.

وترددت حكومة مدريد في اتخاذ هذا القرار كثيرا، ما دفع بزعيم حزب العمال الإسباني، بابلو كاسادو، لشن انتقادات على الحكومة، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول ألا يعرف الملايين من العمال أنهم سيعملون أم لا يوم الاثنين؟".

وأضاف كاسادو في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن الأسبان لا يستحقون المزيد من الأكاذيب وعدم الكفاءة والصراعات الداخلية".