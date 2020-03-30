 العراق يعلن عن حالة شفاء ويسجل 8 حالات جديدة بكورونا بمحافظة أربيل - بوابة الشروق
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العراق يعلن عن حالة شفاء ويسجل 8 حالات جديدة بكورونا بمحافظة أربيل

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 1:28 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 1:28 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"- اليوم الاثنين، أن خمسة من المصابين رجال ونساء وثلاثة آخرين أطفال وجميعهم من الملامسين للمصاب الذي أعلن عنه أمس في ناحية خليفان.

وأشارت إلى أن ثلاثة رجال من المصابين بالفيروس من محافظة دهوك وهم في الحجر الصحي بأربيل انتهى.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية العراقية شفاء المواطن العراقي الذي أُصيب بفيروس كورونا في إيران وخروجه من المستشفى.

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