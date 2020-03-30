محافظ الشرقية: تخصيص 32 مدرسة ومركز شباب لصرف معاشات أبريل لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تخصيص 29 مدرسة و3 مراكز شباب، كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر أبريل المُقبل، بجانب مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي "ATM".

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي تيسيرًا لإجراءات صرف المعاشات لأصحابها، ومنع التكدس والإزدحام أمام مكاتب البريد، تفعيلًا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد ومنع انتشاره.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن الشرقية، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس ومراكز الشباب المُعتمدة، وذلك بعد تعقيمها جيدًا وتوفير الأجواء المناسبة، على أن تبدأ عملية الصرف من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

كان محافظ الشرقية عقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولو هيئتي البريد والتأمينات والمعاشات، بحضور وكلاء وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، للاتفاق على تحديد المدارس ومراكز الشباب التي تصلح كمنافذ لمكاتب البريد، وذلك ضمن أعمال تسهيل وتيسير صرف المعاشات منها خلال شهر أبريل المُقبل، منعا للتزاحم على مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

وجرى الاستقرار على مدارس "الثانوية بنات – الثانوية العسكرية – عمر الفاروق– عبدالعزيز علي – كفر محمد جاويش – الجهاد بشنبارة الميمونة – غزالة الثانوية – جزيرة السعادة للتعليم الأساسي – أبو الأخضر الابتدائية – فرسيس الابتدائية – الفنية التجارية بالعصلوجي، بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

ومدارس "الصنافين القبلية الإعدادية – العزيزية الإعدادية – الخرافي بسنهوا – الشهيد فتحي بسنهوت – شلشلمون الابتدائية - التحرير – ميت بشار الإعدادية – الشهيد شريف ببيشة عامر – ناصر التجريبية – الابتدائية رقم 1 بالنعامنة – السعديين الابتدائية - الشهيد محمد موسى بملامس"، بنطاق مركز ومدينة منيا القمح، والمدرسة "الثانوية" المشتركة بمدينة القنايات، ومدرستي "الثانوية التجارية" و"المضيفة" بمركز ومدينة ديرب نجم، و"أسماء بنت أبي بكر" و"رحبة الروضة" بمركز ومدينة بلبيس، و"زكي بدوي" بمشتول السوق، بالإضافة إلى مراكز شباب "التلين – بني هلال – الجُديدة".