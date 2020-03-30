دعا رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، خوان جوايدو، إلى تحالف موسع لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لتحل محل نظام الرئيس نيكولاس مادورو، والحصول على تمويلات لإنقاذ الأرواح مع تفشي أزمة كورونا.

وقال جوايدو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر إن مثل هذه الحكومة "يجب أن تكون موسعة وتضم جميع القطاعات السياسية والاجتماعية لمواجهة هذه الطوارئ الشديدة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد.

وأوضح جوايدو أن فريقه أعد خطة للتعامل مع فيروس كورونا، تشمل المطالبة بـ 2ر1 مليار دولار من منظمات متعددة الجنسية للحصول على إمدادات طبية وغذائية وتوفير مبالغ مالية للأشخاص الذين يبقون داخل منازلهم وحفر آبار مياه للمستشفيات.

يشار إلى أن مادورو لا يستطيع الحصول على مثل هذا التمويل لأنه غير معترف به دوليا.