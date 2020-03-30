اعتقال 3 أشخاص لانتهاك إغلاق كورونا في نيوزبلندا 

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص لانتهاكهم قواعد الاغلاق المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابات في البلاد إلى 589 شخصا، بزيادة 76 حالة جديدة.

وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، إن الأشخاص الثلاثة اعتقلوا بتهمة "الانتهاكات المستمرة" للإغلاق، مضيفًا أن اثنين منهم أُفرج عنهم لاحقًا بدون تهمة بينما لا يزال الثالث رهن الاحتجاز بسبب "مسائل أخرى عالقة".

وأضاف بوش في مؤتمر صحفي أنه تأكد إصابة اثنين من أفراد الشرطة بالفيروس وأنهم يخضعون حاليا للعلاج في المنزل، ونتيجة لذلك ، فإن نحو 100 ضابط شرطة يخضعون للعزل الذاتي.

وقال المدير العام للصحة النيوزيلندية، آشلي بلومفيلد، في نفس المؤتمر الصحفي إن 12 من المصابين الجدد يعالجون في المستشفى، بينما تعافى 63 شخصًا.

وقال بلومفيلد إن هناك "صلة قوية" بين السفر إلى الخارج والحالات المسجلة في نيوزيلندا.

يذكر ان نيوزيلندا، التي أكدت يوم الأحد أول حالة وفاة بسبب الفيروس، تعيش حاليًا اليوم الخامس من الاغلاق الذي يستمر لمدة شهر، فيما لا تزال الخدمات الأساسية فقط مفتوحة.