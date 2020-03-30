قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارًا في المنتجات الزراعية داخل مصر، لافتًا إلى أن المنتجات الزراعية الموجودة إنتاج مصري بنسبة 100%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن السلع بها وفرة وإتاحة، مناشدًا المواطنين بعدم القلق أو التكالب على شراء الخضروات والفاكهة؛ منعًا لاستغلال التجار.

وأوضح أن المنتجات متاحة بأسعار في متناول الجميع، مشيدًا بدور جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والقوات المسلحة في ضبط الأسواق على الأرض، إضافة إلى دور أيمن حسام، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية.

وطالب المواطنين بالتخلص من ثقافة التخزين، فضلًا عن شراء المنتجات؛ لسد الاحتياجات فقط حتى العبور من الأزمة الحالية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا إن الأسواق العشوائية تمثل كارثة.

وأشار إلى أن سعر البرتقال يتراوح خمسة إلى سبعة جنيهات، واليوسفي من ثلاثة إلى أربعة جنيهات، والفراولة خمسة جنيهات، وسعر الموز حتى سبعة جنيهات، مؤكدًا أن الأسعار في متناول الأفراد.