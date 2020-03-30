عدد إصابات كورونا في ألمانيا يتجاوز 60 ألف حالة والوفيات أكثر من 500 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول بعد ظهر اليوم الاثنين إلى 61 ألف و926 حالة.

جاء ذلك وفقا لتحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى الأرقام الواردة من الولايات.

وسجلت التحليلات ارتفاعا ملحوظا في ولاية بافاريا بـ14 ألف و437 إصابة و133 حالة وفاة، وولاية شمال الراين فيستفاليا بما لا يقل عن 14 ألف و219 حالة إصابة و125 حالة وفاة.

وبالنسبة لمعدل الإصابة قياسا لكل مئة ألف نسمة، سجلت هامبورج أعلى معدل بـ3ر120 إصابة، بينما بلغ متوسط هذا المعدل على مستوى ألمانيا 7ر73 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالالتهاب الرئوي الجديد 512 حالة، بالإضافة إلى سائحين ألمانيين كانا قد توفيا بالمرض أثناء إقامتهما في مصرووفاة سائح ثالث/67 عاما/ في قبرص، ورابع/42 عاما/ في جزيرة كريت اليونانية.

ويتوقع الخبراء أن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر من هذه الأعداد المعلنة بسبب الحالات التي لم يتم تسجيلها بعد.