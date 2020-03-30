إجراء طبي بحق ترودو رغم شفاء زوجته من كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء أمس الأحد، إنه سيبقى في الحجر حاليًا على الرغم من تعافي زوجته صوفي من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي، «يجب أن أواصل البقاء في الحجر للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس» مؤكدا: «نحن نتمكن من التنسيق والقيام بالعمل الضروري من أجل حسن سير عمل الحكومة الكندية»، مشيرًا إلى متابعته توصيات الاختصاصيين في مجال الصحة العامة.

وأعلن رئيس الوزراء عن تدابير مالية جديدة لمساعدة الكنديين الأكثر ضعفًا، خاصة الأطفال والمسنين، بشأن التعامل مع تأثير فيروس كورونا، قائلاً: «في بلد مثل كندا، يجب ألا يتم إهمال أي شخص».