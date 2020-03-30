كوريا الجنوبية تقدم دعما ماليا طارئا لمواطنيها والرئيس يتعهد بميزانية إضافية ثانية

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إن"، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده ستقدم "أموال إغاثة طارئة" لمعظم الأسر الكورية في برنامج تحفيزي لمرة واحدة لمساعدتهم على تخطي التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن الرئيس مون كشف النقاب عن خطة لطلب ميزانية إضافية أخرى خلال الجلسة الثالثة من المجلس الاقتصادي الطارئ في البيت الأزرق.

وقال الرئيس الكوري "قررت الحكومة أن تقدم أموالا للإغاثة الطارئة في حالة الكوارث" بشكل مباشر للكوريين الذين يعانون لتوفير نفقاتهم خلال الوباء الحالي".

وتمنح الحكومة مليون وون كوري (820 دولارا) بموجب هذه الخطة للأسر الكورية المكونة من 4 أفراد والتي يبلغ دخلها 70% أو أقل من متوسط الدخل الإجمالي. ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية عن تفاصيل البرنامج في وقت لاحق من اليوم.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي "لم يكن هذا قرارا سهلا"، وشدد على أن المواطنين يستحقون "تعويضا" عن الصعوبات التي يواجهونها للمشاركة في تدابير الحجر الصحي الممتدة لمدة شهر على خلفية تفشي كورونا.

وأضاف أن الحكومة ستخفف العبء على الأسر منخفضة الدخل، وأصحاب المتاجر الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية الأربعة -التأمين الصحي والمعاشات والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد حوادث العمل- وتكاليف استخدام الكهرباء.

كما أعلن الرئيس الكوري أن إدارته ستدفع للحصول على ميزانية إضافية "ثانية"، والحصول على موافقة الجمعية الوطنية عليها بعد وقت قصير من الانتخابات البرلمانية العامة في 15 إبريل المقبل.

وقد صدق برلمانيو كوريا الجنوبية بالفعل على ميزانية إضافية بلغت 11.7 تريليون وون لمجابهة تداعيات كورونا المستجد.

وأسس مون مجلس الطوارئ الاقتصادي في وقت سابق من الشهر الجاري لاتخاذ قرارات وإجراءات سريعة بنهج فعال لتحجيم تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد.

ووافق الرئيس الكوري الجنوبي في الجلستين السابقتين على مجموعة من التدابير الطارئة بما يشمل تقديم دعم يبلغ 100 ترييلون وون لقطاع الأعمال في ظل القلق من حدوث أزمة ائتمانية أو أزمة سيولة.