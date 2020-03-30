فريق إدارة الأزمات والكوارث بمستشفى المنشاوي بطنطا يجتمع لبحث إجراءات مواجهة كورونا

عقد الدكتور متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا اجتماعا مع فريق إدارة الأزمات والكوارث بالمستشفى للتنسيق بغرض مواجهة فيروس كورونا.

تناول الاجتماع عدة بنود أهمها تدعيم كافة الأقسام خاصة العناية والعزل والاستقبال بالواقيات الشخصية وتدريب الأطباء وطاقم التمريض على التعامل مع الحالات وإعداد جدول للتدريب بمعرفة دكتور محمد خفاجي ويتم التنسيق بين كافة الأقسام المسؤولة تحت الإشراف المباشر لكل من دكتور هشام صبحي رئيس الهيئة الطبية ودكتور محمد سلام وكيل المستشفى ودكتور أحمد فؤاد الجزار رئيس قسم عناية الباطنة ودكتور فيكتور فيلبس رئيس قسم الباطنة.

وتم التأكيد على حظر أي تصريح حول تشخيص الحالات إلا بالرجوع إلى مدير المستشفى وحظر الزيارات على مدار ٢٤ ساعة مع تحديد مرافق واحد مع المريض وتسجيل بيانات المرافق وحصر جميع الواقيات الشخصية المتوفرة في الوقت الحالي ودعمها بشكل مستمر حرصا على المرضى والفريق الطبي الذى يتعامل معه.