ترامب يعلن مقاطعة كولومبيا باعتبارها منطقة كوارث كبرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، على خلفية انتشار فيروس كورونا باعتبارها منطقة كوارث كبرى، وذلك وفقاً لقناة «روسيا اليوم».

وكان ترامب أصدر في وقت سابق أمس، مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي «كونيتيكت» و«أوريغون» منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أعطى تعليمات بتقديم مساعدات من الميزانية الفيدرالية لكل المناطق المتضررة في الولايتين، حسب بيانين للبيت الأبيض.

يُذكر أن آخر بيانات تنشرتها جامعة «جونز هوبكينز» الأمريكية، التي تتابع تفشي فيروس كورونا في العالم، أظهرت أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 124 ألف شخص، توفي منهم حوالي 2.2 ألف.