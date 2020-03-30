الصين تدعو إلى عدم «تسييس» مسألة الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة كورونا

أكدت الصين -اليوم الاثنين- التزامها بالحفاظ على اتصالات وثيقة مع مختلف الدول للتعاطي مع ما يثار بشأن إمدادات الوقاية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، داعية الدول الأخرى إلى عدم "تسييس" القضية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم الاثنين؛ تعليقا على ما أثير في عدد من الدول بشأن عدم مطابقة الإمدادات الطبية المتعلقة بمكافحة كورونا للمواصفات.

وقالت يينغ: "إن الصين لم تتلق أية شكاوى عبر القنوات الدبلوماسية من مشترين من دول أجنبية بشأن إمدادات طبية اشتروها من البلاد".

وأضافت أنه بالنسبة للدول التي أثيرت بها مثل هذه القضايا، أجرت السفارات الصينية في هذه الدول تحقيقات فورية للتعاطي معها، موضحة أنه على سبيل المثال فإن ما أثير في سلوفاكيا بشأن عدم دقة أجهزة الفحص يرجع إلى استخدام خاطئ من جانب العاملين في المجال الطبي، وأن السفارة الصينية هناك أوضحت ذلك.

وتابعت يينغ أنه بالنسبة لنتائج أجهزة الفحص التي تبرعت بها الصين إلى الفلبين، أكدت وزارة الصحة الفلبينية أن دقة نتائج الأجهزة جاءت مماثلة لتلك التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.