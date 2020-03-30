أعلن المهندس حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، انطلاق حملة مكبرة ومبادرة لتعقيم وتطهير مدينة المحلة وقرى المركز بها لمده 15 يوما، اعتبارا من الغد، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للدولة بالتكاتف بكل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدني للحد من خطوره انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال العابدين - في تصريح اليوم الاثنين - إن الحملة ومبادرة التطهير والتعقيم تأتي بالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى والإدارة الصحية والزراعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أنه سوف يتم عمل حملات نظافة بالتوازي مع أعمال التعقيم والتطهير؛ حيث سيتم تطهير جميع الأماكن التي يتم رفع القمامة بها، كما سيتم توزيع شنط بها العديد من المواد الغذائية لعدد 2000 أسرة فقيرة بقرى مركز المحلة كمرحلة أولى.