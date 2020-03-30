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السودان يؤجل امتحانات الشهادة الثانوية بسبب فيروس كورونا

حازم حسن
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:43 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:43 م

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني، محمد الأمين التوم، اليوم الإثنين، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى أجل يحدد لاحقا، مؤكدًا أن التوقيت الجديد سيكون قبل مدة كافية، وذلك بعد انجلاء جائحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة السودانية أن التقارير الوبائية أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت 99 حالة اشتباه.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، حسبما ذكرت قناة «العربية»، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 6 حالات، بينها حالتا وفاة، لافتة إلى أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارًا للفيروس، عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي، بلغ 2868 شخصا، وتمت المتابعة لهم بنسبة 77%.


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