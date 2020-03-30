إسرائيل: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 4347

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 4347 حالة، بزيادة مئة حالة عن الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن 80 من المصابين في حالة حرجة.

وكانت إسرائيل أعلنت تسجيل 15 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأكد تحليل نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديدا اليهود المتشددين دينيا.

وذكر التحليل، أن معاملة إسرائيل الخاطئة مع سكانها من اليهود المتشددين برز بالفعل كأحد أخطر إخفاقاتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أنه على مدار أسابيع عديدة، انشغل كثيرون بانتقاد مجرد الإشارة إلى هذه المشكلة، وكأن الحديث عنها يمثل "معاداة للسامية" تستهدف قطاعا معينا، موضحا أنه خلال الفترة ذاتها، تم ترك المجتمع ليسجل أعدادا متزايدة من الإصابات.

وقال إن بيانات وزارة الصحة واضحة: هناك زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل المجتمع المتشدد.