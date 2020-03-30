 الخطوط الجوية الجزائرية تضع طائراتها بالحجر الصحي - بوابة الشروق
الإثنين 30 مارس 2020 5:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الخطوط الجوية الجزائرية تضع طائراتها بالحجر الصحي

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 4:26 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 4:26 م

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة اليوم الاثنين، وضع طائراتها تحت الحجر الصحي بمطار الجزائر الدولي، في خطوة احترازية من تفشي وباء كورونا المستجد .

وقالت الشركة ، في حسابها الرسمي على "تويتر": "حماية للطائرات، لاسيما المحركات من الأجسام الدخيلة، تم وضع طائرات الخطوط الجوية الجزائرية تحت الحجر بمطار الجزائر الدولي -هواري بومدين".

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت عن تعليق جميع رحلاتها الدولية ابتداء من 18 مارس حتى إشعار آخر، وجميع رحلاتها على الخطوط الداخلية اعتبارا من 22 مارس الجاري حتى الرابع من أبريل المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك