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قرر مجلس الوزراء بدولة الإمارات، استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020.

وحسبما نشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، سيتم تطبيق هذا القرار في جميع المدار الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.