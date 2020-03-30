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قرر مجلس الوزراء بدولة الإمارات، استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020.
وحسبما نشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، سيتم تطبيق هذا القرار في جميع المدار الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.