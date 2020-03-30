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الإمارات.. استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي

علم الإمارات
علم الإمارات
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 4:31 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 4:31 م

قرر مجلس الوزراء بدولة الإمارات، استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020.

وحسبما نشرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، سيتم تطبيق هذا القرار في جميع المدار الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.


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