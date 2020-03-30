فرار قادة من داعش من سجن شمال شرقي سوريا

ترامب يمدد عمل المبادئ التوجيهية للبقاء في المنزل على مستوى البلاد حتى 30 أبريل

ترامب: تقليص عدد الوفيات بكورونا في أمريكا إلى 100 ألف سيكون عملا جيدا