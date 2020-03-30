 ترامب يمدد عمل المبادئ التوجيهية للبقاء في المنزل على مستوى البلاد حتى 30 أبريل - بوابة الشروق
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ترامب يمدد عمل المبادئ التوجيهية للبقاء في المنزل على مستوى البلاد حتى 30 أبريل

أرشيفية
أرشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 2:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 2:23 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد المبادئ التوجيهية الاتحادية التي توصي بعدم تنظيم تجمعات يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص وتنصح الناس بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأحد إن الولايات المتحدة "تمدد المبادئ التوجيهية حتى 30 أبريل لإبطاء انتشار" فيروس كورونا.

وكان من المقرر عند اصدار المبادئ التوجيهية على مستوى البلاد في بادئ الأمر أن تستمر لمدة 15 يومًا لإبطاء الانتشار"، حيث من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قد أعرب عن أمله في وقت سابق بأنه يريد إعادة فتح البلاد بحلول 12 من الشهر المقبل.


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