هالة زايد للأسر الخاضعة لإجراءات العزل: «معلش وقت وهيعدي»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أوضحت اليوم أن استمرار مصر بنفس الإجراءات المتخذة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يمنحها فرصة ذهبية للعبور من الأزمة، وفقًا لذكرها.

وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية أوصت في مؤتمرها المنعقد اليوم بالتزام المواطن بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، مشيرة إلى أن الدولة تتخذ إجراءات تقضي وعزل ومباعدة بين الأفراد.

وأشارت إلى أن سلوك الإنسان هو الذي سيحدث فارقًا خلال المرحلة المقبلة»، موضحة أن الأسابيع؛ السادس والسابع والثامن التالية لظهور أول إصابة بفيروس «كوفيد - 19» في الدولة حاسمة.

وذكرت وزيرة الصحة أن عدم الالتزام بإجراءات التقصي والعزل والحجر الصحي المنفذة من قبل الوزارة؛ تتسبب في نقل الشخص المصاب بالفيروس العدوى إلى ثلاثة أفراد ومنهم إلى ثلاثة آخرين، منوهة إلى حدوث تفشي للمرض خلال هذه الأسابيع في بعض الدول.

ولفتت إلى أن الإجراءات العزل القوية التي تتخذها الوزارة في القرى والمحافظات؛ حماية للدولة والمواطن، معقبة: «بعض الأسر يصيبها الضيق من إجراءات العزل، معلش وقت وهيعدي ولم يحدث في التاريخ الحديث من ذي قبل»، وفقًا لتعبيرها.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء الاثنين، إلى 656 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 41.