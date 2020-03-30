القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة فيروس كورونا

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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحي بالدولة حفاظاً على إستمرارية تقديم العلاج الطبى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ياتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لأجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا , وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى وإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصري .

حيث استقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التى تم إستيرادها من الخارج ، وذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لطاقم الطائرة من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.

ياتي ذلك فى إطار تعاون القوات المسلحة مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وإنطلاقاً من دورها كحصن وسند للشعب المصرى للخروج من تلك الأزمة بما يحفظ سلامة وصحة أبناء هذا الوطن.