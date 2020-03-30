إيفو: قطاع الصناعة في ألمانيا على اعتاب ارتفاع كبير في العمالة بدوام جزئي

ذكر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن قطاع الصناعة في ألمانيا على أعتاب ارتفاع كبير في العمالة بدوام جزئي بسبب أزمة جائحة كورونا المستجد.

وأعلن المعهد -اليوم الاثنين- في ميونخ أن 6ر25% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع التحول إلى العمالة بدوام جزئي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي أعلى نسبة يسجلها المعهد منذ عام 2010.

وقبل ثلاثة أشهر، بلغت نسبة الشركات التي توقعت ذلك 3ر15%، وشارك في الاستطلاع ألفي شركة صناعية.

وبحسب الاستطلاع، فإن نسب العمالة بدوام جزئي المتوقعة في القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، مثل قطاع السيارات والإلكترونيات وقطاع صناعة الآلات، تتراوح بين 30 و40%، بينما تتراوح النسبة المتوقع في قطاع الصناعات الكيمائية 14% وقطاع المواد الغذائية 6%.

وبحسب استطلاع "إيفو"، فإن 3ر9% من الشركات الصناعية تطبق بالفعل العمل بدوام جزئي. وتبلغ نسبته حاليا في قطاع الأجهزة الكهربائية 15%، و14% في قطاع صناعة الآلات و11% في قطاع صناعة السيارات.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال مدير الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: "الحجم الكامل لتداعيات جائحة كورونا ربما لم تشمله بيانات هذا الاستطلاع، لأن معظم الردود وردت قبل منتصف مارس الجاري".