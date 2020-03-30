ساب السويدية تسحب مقترح التوزيعات النقدية وزيادة مخصصات مجلس الإدارة

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سحبت إدارة شركة ساب السويدية للصناعات الهندسية والعسكرية، مقترح التوزيعات النقدية للمساهمين واقتراح زيادة مخصصات أعضاء مجلس الإدارة على خلفية حالة الغموض الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة السويدية القول إن مجلس الإدارة يقيم احتمال تقديم مقترح جديد للتوزيعات النقدية عن عام 2019 عندما يتضح الموقف ويسمح بتحليل أفضل للأوضاع.

وأضافت الشركة أن تأثير انتشار الفيروس على نتائجها مازال ضعيفا جدا في ضوء الطلبيات الكبيرة لديها ونموذجها الاقتصادي القائم على التعاقدات طويلة الأجل.

في الوقت نفسه لا تستطيع الشركة السويدية استبعاد حدوث تأثيرات مستقبلية على أنشطتها إذا استمرت حالة الاضطراب التي تعاني منها حركة التجارة العالمية حاليا لفترة طويلة.