منطقة لوهانسك الأوكرانية تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الانفصالية في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإقليم.

وكانت المنطقة مسرحًا لنزاع مسلح منذ عام 2014، عندما سيطر المتمردون الموالون لروسيا على مساحات كبيرة من شرق أوكرانيا.

وصرح طبيب يدعى دميتري دوكاشينكو لوسائل الإعلام المحلية بأن مريض الفيروس المميت قد تم عزله في المستشفى، وأن أكثر من 200 مريض مشتبه بهم تم وضعهم تحت المراقبة في جميع أنحاء المنطقة.

ولا يوجد حاليا بمنطقة دونيتسك المجاورة، والتي هي أيضا جزء من الصراع، حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، ولا يُسمح لسكان دونيتسك بمغادرة المنطقة في محاولة للقضاء على أي عدوى.

وأغلقت الحكومة الوطنية في كييف، المناطق الشرقية بالكامل في محاولة لمنع انتشار الفيروس، ولكن الوصول إلى تلك المناطق ممكن عبر الحدود الروسية.

وحذر نشطاء من احتمالات حدوث أزمة إنسانية في منطقة الحرب في حالة انتشار المرض.

وأعلنت أوكرانيا اكتشاف 480 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة.