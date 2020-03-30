قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تبذل جميع جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمكافحة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج « كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، يوم الأحد، أنه في بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية، حدث ضعف استجابة من قبل المواطنين، لافتًا إلى تجاوز تلك المرحلة حاليًا.

وأشار إلى أن المحافظة أطلقت مبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوعية المواطنين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، وسد الفجوة بين تنفيذ القرارات واستجابة المواطنين لها، مؤكدً أن عمليات صرف المعاشات ستتم عن طريق بعض المدارس في المحافظة؛ تجنبًا لحدوث أي تكدس أو زحام.

وتابع أن هناك حوالي ثلاثة آلاف متطوع، في المشاركة بعمليات التعقيم للمنشآت، ونشر الوعي للمواطنين، ورصد المخالفات، مؤكدًا أن عدم الالتزام يضر بالمجتمع والأفراد.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية في المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة، ورصد ومتابعة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.