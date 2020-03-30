روسيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1836 حالة

أعلن المقر الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد -اليوم الاثنين- عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 1836 مصابا، وذلك بعد تسجيل 302 إصابة جديدة في 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو.



وذكر بيان للمقر الروسي أنه تم تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية في 35 إقليماً روسيا، منها 212 في العاصمة موسكو و15 في جمهورية كومي و8 في بطرسبورج و7 حالات في ضواحي موسكو.



وأشار البيان إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ 24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 9 أشخاص، مؤكدا أن معظم الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في موسكو هم من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة.